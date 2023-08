Incidente mortale all'autodromo del Mugello, l’impatto fra le moto alla fine del rettilineo

Scarperia (Firenze), 28 agosto 2023 - Un tragico incidente ha funestato una domenica di fine estate in Mugello. Stavolta non è accaduto su uno dei passi appenninici della zona, ma sulla pista dell’autodromo internazionale. Lo scontro alle 10,30 durante il Trofeo Amatori 1000 classe avanzata, gara valida per la Coppa FMI (Federazione Motociclistica Italiana). Coinvolte tre moto, che hanno avuto un contatto nel tratto finale del rettilineo, quando mancavano tre giri alla fine della corsa. Nell’impatto le moto sono rimaste in pista, e i piloti sono stati soccorsi prontamente dai medici dell’equipe sanitaria del circuito. Per uno di questi, Nicola Sartori, 52enne originario della provincia di Venezia e residente ad Adria (Rovigo), le condizioni sono apparse subito molto gravi e lo staff sanitario ha praticato in pista le manovre rianimatorie necessarie per stabilizzarlo.

Le cure d’emergenza sono continuate nel tentativo di recuperare i parametri vitali. Nonostante gli sforzi, quando era già presente sul posto un’eliambulanza per il trasporto all’ospedale di Careggi, l’equipe medica dell’Autodromo del Mugello si è dovuta arrendere ai gravissimi traumi subìti in conseguenza dell’incidente. Gli altri due piloti coinvolti, non in pericolo di vita, sono stati trasferiti al centro medico ed in seguito trasportati in eliambulanza al Policlinico di Careggi per ulteriori cure: hanno riportato fratture multiple. Si tratta di un 36enne trasportato in codice rosso e di un 52enne in codice giallo. La Promo Racing, organizzatore dell’evento ha deciso di terminare la giornata di gara in segno di cordoglionei confronti del pilota e della famiglia.

L’autodromo del Mugello, il personale di pista e la direzione gara hanno espresso la loro solidarietà alla famiglia dello sfortunato pilota.

Poco più di due mesi fa, il 22 giugno, durante una giornata di prove libere, un incidente sul rettilineo era costato la vita a un 53enne di Olbia. I sanitari di pista intervennero immediatamente, il pilota fu poi trasferito in ambulanza al reparto di rianimazione del centro medico interno al circuito ma, quando era già presente sul posto un’eliambulanza per il trasporto all’ospedale di Careggi, l’equipe medica dovette arrendersi.

Nel maggio del 2021 invece in un incidente di gara, sempre nella categoria 1000 Avanzata del Trofeo Italiano Amatori, perse la vita il pilota padovano di 59 anni Stelvio Boaretto, veterinario, grande appassionato di motociclismo. Tutti ricorderanno poi la tragica fine del pilota svizzero Jason Dupasquier, che proprio al Mugello fu travolto dopo una caduta durante le qualifiche della Moto 3, sempre nel maggio del 2021, e morì il giorno successivo all’ospedale di Careggi.