Firenze, 7 agosto 2020 - Una giornata da bollino rosso secondo le previsioni di Autostrade, mentre sabato sarà bollino nero. L'impressione è che quest'anno l'esodo verso il sud sia meno intenso degli anni scorsi, ma il traffico comunque è sostenuto già a partire da questo venerdì e come sempre il tratto più delicato è l'Appennino Tosco Emiliano e tutto il tratto fiorentino.

Non per nulla il traffico è segnalato come intenso con code tra Firenze Impruneta e Incisa Reggello e rallentato tra Arezzo e Valdarno.

Grossi problemi più a monte: infatti ci sono diversi chilometri di coda (oltre 6) tra Aglio e Calenzano in direzione di Roma a causa di un incidente. Lunga coda all'altezza a Barberino.

Aggiornamenti costanti su www.autostrade.it.

A questo link le webcam per il traffico in tempo reale in Toscana.

Ecco gli avvisi via Twitter di Muoversi in Toscana:

