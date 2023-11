Incidente alle Cascine. Si scontra con due auto. Muore in moto a 47 anni

FIRENZE

Una carambola maledetta fra due auto, in viale dell’Aereonautica, alle Cascine, è costata la vita al conducente di una moto Guzzi, ieri mattina. La vittima, Giuseppe Carillo, 47 anni, si stava recando a lavoro in sella alla sua due ruote. La polizia municipale sta ricostruendo la dinamica. A causa del sinistro mortale, avvenuto intorno alle 7.45, la strada è stata chiusa per alcune ore, nel momento di maggiore traffico, con riflessi sull’intera zona del Barco.

Carillo è l’ennesima vittima di un anno nero: la quattordicesima sulla strade del territorio comunale in questi undici mesi del 2023.

Secondo i primi accertamenti, nel sinistro sono rimasti coinvolti tre mezzi: una Fiat 600 e una Honda Crv, oltre alla Moto Guzzi V50 del 47enne. Il primo impatto fra il mezzo a due ruote e una delle due auto sarebbe avvnuto in prossimità di un’uscita dalla caserma: la macchina si stava immettendo sul viale e si è scontrata con la motocicletta guidata da Carillo. O forse il motociclista ha sbandato per evitarla. A questo punto, la moto sarebbe finita nell’altra corsia, dove stava sopraggiungendo un altro mezzo diretto verso piazzale Del Re. Carillo è stata sbalzato di nuovo. E per lui, nonostante l’arrivo dei mezzi di soccorso che hanno tentato la rianimazione, non c’è stato niente da fare.

Carillo, originario di Brozzi, lavorava in un’azienda vinicola che ha sede in via Pistoiese. Aveva tante passioni, tra cui quella per i suoi cani. Il decesso del motociclista 47 anni allunga una striscia di sangue che bagna l’asfalto delle strade del capoluogo. Esattamente un mese fa, ha perso la vita in via Gioberti Lorenzo Brogioni, 43 anni: a far ribaltare la sua Panda, una moto rubata lanciata a velocità folle in contro mano. A ottobre, sul lungarno Colombo, all’altezza del ponte da Verrazzano, è deceduto, in scooter, l’artigiano Massimo Fattorini, 65 anni, residente alle Sieci e molto conosciuto in San Niccolò, dove aveva la sua attività. Pochi giorni prima, sempre in scooter, è morta l’assistente domiciliare peruviana Marina Ysabel Flores Olivos. Aveva 55 anni.

