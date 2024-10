Sesto Fiorentino, appartamento in fiamme

Sesto Fiorentino (Firenze), 29 ottobre 2024 – Fiamme alte, questo pomeriggio, in un condominio di viale Ariosto al civico 202 a Sesto Fiorentino. Le fiamme si sono sprigionate in una abitazione al penultimo piano e il fumo ha raggiunto poi anche l’ultimo piano annerendo la facciata.

A dare l’allarme una pattuglia della polizia municipale che stava transitando in zona e ha notato il fuoco. All’interno dell’appartamento non c’era nessuno e non ci sono stati quindi feriti, una donna che era nell’appartamento vicino è stata invece spostata in un’altra casa dello stabile. Sul posto un vasto spiegamento di vigili del fuoco con diverse squadre che hanno spento l’incendio e la polizia municipale che ha chiuso le strade in prossimità dell’incendio per permettere le operazioni. Presenti anche diversi mezzi di soccorso inviati dal 118, in strada molte persone che hanno seguito con apprensione tutti gli interventi.