Incendio Meleto, fiamme nel paradiso dell'olio e del vino

Greve in Chianti (Firenze), 1 agosto 2022 - Ancora un incendio a ferire la Toscana in questa estate caldissima e secca. Questa volta le fiamme sono segnalate a Meleto, nel comune di Greve in Chianti, in una zona di bosco ma dove ci sono alcune abitazioni che si trovano vicino all'incendio.

L'avvistamento è arrivato poco dopo mezzogiorno grazie all'impegno delle squadre di volontariato antincendio in pattugliamento sul territorio. Le fiamme sono state generate da un'oliveta e si sono rapidamente propagate in una pineta in leggera pendenza. La sala operativa provinciale ha immediatamente attivato 10 squadre di volontariato antincendio, un direttore operazioni e due elicotteri. Un dispiegamento di forze importante per evitare la propagazione delle fiamme in un tipo di vegetazione particolarmente suscettibile allo sviluppo del fuoco in una zona di pregio per la produzione di vino e olio con presenza di numerose aziende agricole.

È in corso di ulteriore valutazione l'invio di mezzi aerei e squadre, visto l'importante lavoro di bonifica da svolgere e con la necessità di liberare risorse in una giornata in cui i parametri meteo sono favorevoli allo sviluppo degli incendi boschivi.