Inaugurato nuovo capannone industriale a Palazzuolo sul Senio: sviluppo e successo per il distretto industriale.

Un taglio del nastro per Palazzuolo sul Senio. E’ stato inauguratol nuovo capannone industriale, del gruppo Elettromeccanica Misileo - Novatec. Alla cerimonia il titolare Roberto Ridolfi ha invitato l’on. Maria Elena Boschi (nella foto). Perché per il paesino dell’Alto Mugello questa azienda, e più in generale, il distretto industriale palazzuolese sono fondamentali. Cinque aziende – oltre alla Misileo e alla Novatec anche Meccanica RC, Stam e RAF Meccanica, nate insieme, ora autonome, ma ancora caratterizzate da una forte collaborazione, duecentocinquanta posti di lavoro in un paese di mille abitanti, un fatturato che supera i 25 milioni di euro. Per questo con orgoglio Ridolfi ha raccontato, i risultati raggiunti e i prossimi obiettivi. Ecco dunque il nuovo stabilimento, dove si fanno lavorazioni speciali e il montaggio delle macchine Novatec, per la termoformatura di carta e cartone usati per produrre vaschette ecosostenibili di varie forme per il settore del food. "Siamo la seconda azienda al mondo come produzione – spiega Andrea Ridolfi, figlio del titolare -. E negli anni abbiamo già realizzato 350 macchine. Le progettiamo noi, le costruiamo, le installiamo e gestiamo la manutenzione." E si stanno aprendo nuove prospettive: "L’evoluzione del settore ci ha portato a investire asu macchine per la produzione di posate in carta. Ed è nata una collaborazione con McDonald, sviluppando un impianto innovativo per la produzione di posate compostabili. Abbiamo anche riprogettato altre tipologie di macchine, per renderli più green".

Paolo Guidotti