Imu disgiunta, ancora polemiche

Arriva a stretto giro la replica di Italia Viva all’uscita della Uil, con la difesa dell’operato del personale del Comune, a proposito dell’Imu disgiunta. "Le polemiche del sindacato nei confronti della nostra candidata sindaco Federica Brunori – sottolinea Leonardo Pagliazzi coordinatore IV Sesto e Calenzano - appaiono come una presa di posizione pretestuosa e non inerente il punto centrale della questione. Di fronte a una sentenza che sancisce il diritto al rimborso, ci aspetteremmo la stessa vicinanza ai cittadini da parte del sindacato, che invece sembra dimostrare solidarietà soltanto all’amministrazione comunale. Al di là delle polemiche, che non ci interessano, cogliamo l’occasione per ribadire di nuovo la nostra richiesta: rispettare una sentenza dello Stato. I cittadini ci vedranno sempre al loro fianco nella loro richiesta di giustizia".