Il viaggio di don Cuba 70 anni dopo. Quando in moto arrivò in Africa per celebrare la messa sul Kilimanjaro

Dopodomani, 25 aprile, alle 15, in Sala d’Arme a Palazzo Vecchio, il sistema di multiproiezione sincronizzata si accenderà per far rivivere, in una vera immersione, il raid che don Danilo Cubattoli, per tutti don Cuba, e l’amico Steve Ugolini, fecero in moto da Firenze al Kilimanjaro. Saranno trascorsi esattamente 70 anni da quel 25 aprile 1954 in cui, da piazza Signoria, ricevuti dal sindaco La Pira i messaggi di saluto per i vari capi di governo che avrebbero incontrato, don Cuba e Steve partirono, su due Motom Delfino 160, attraversando prima l’Italia ancora ferita dalle rovine della guerra e poi Grecia, Turchia, Israele, Egitto, Somalia, Eritrea, Kenia ed infine Tanganica. Un viaggio il cui racconto fatto da Steve Ugolini è stato pubblicato nel libro di Lorenzo Bojola, “Kilimanjaro ’54” di nuovo in distribuzione nelle librerie e che viene valorizzato ripresentando, in una forma nuova e spettacolare, le tante foto scattate da don Cuba durante il viaggio. L’esposizione resterà aperta fino al 5 Maggio. Orario 10-18 di ogni giorno, festivi compresi.