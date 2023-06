Il vecchio circolo Arci di Brucianesi va all’asta dopo anni di abbandono

Una porzione dell’ex circolo di Brucianesi va all’asta. Il Comune di Lastra a Signa ha infatti deciso di alienare una porzione dell’immobile di proprietà comunale, ormai chiusa al pubblico da diversi anni e abbandonata a se stessa. L’asta si terrà il 3 agosto, a partire dalle 10, in una seduta pubblica che si svolgerà in municipio (piazza del Comune 17). Il prezzo base d’asta è di 92mila euro e il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 1° agosto.

La storia dell’immobile è particolare e indicativa della crisi che tanti piccoli circoli hanno vissuto e stanno vivendo negli ultimi tempi. "Alcuni anni fa l’Arci di Brucianesi decise di chiudere e donarci i locali – spiega l’assessore a Tributi e Patrimonio Massimo Lari –. Siamo così entrati in possesso di un edificio composto da due piani e un piccolo giardino sul retro. Abbiamo deciso di tenere la parte bassa, per metterla a disposizione, in affitto, del circolo Mcl di zona, che era sotto fratto, ha già sistemato tutto e riaperto al pubblico. Garantendo così il mantenimento di un presidio, molto importante per la zona. Il primo piano e il giardino posteriore verranno invece ora messi in vendita tramite asta, con l’obiettivo di usare il ricavato per progetti e opere da realizzare nella frazione di Brucianesi".

Per esempio: il completamento del vicino parcheggio, più volte oggetto di proteste. I soggetti interessati all’asta possono visionare l’immobile dopo aver preso appuntamento con l’Ufficio patrimonio telefonicamente (055.8743299 – 289, [email protected]). Possono partecipare gli enti pubblici, quelli privati con personalità giuridica, le società, le imprese individuali o le persone fisiche. Il bando è già stato pubblicato sul sito del comune di Lastra a Signa nella sezione "Altri bandi e avvisi pubblici".

Lisa Ciardi