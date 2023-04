Deragliamento a Firenze, il treno merci non trasportava prodotti pericolosi: aveva un carico di frutta

Firenze, 20 aprile 2023 – Non trasportava prodotti pericolosi il treno merci di una società privata il cui carro, poco dopo le 3 di questa mattina, è uscito dai binari tra Sesto Fiorentino e Firenze Castello e si è inclinato, danneggiando dei tralicci della corrente. Si trattava di un carico di frutta. I tecnici di Rfi stanno lavorando da ore alla riparazione ma servirà tempo per ripristinare la linea nel tratto fra Firenze Castello e Prato e quindi riaprire le corse nord-sud. Una gru dovrà risollevare il convoglio sviato, cioè uscito dai binari, per cause che dovranno essere accertate.

La circolazione tra Firenze Castello e Bologna resterà difficile per le prossime ore, con la cancellazione parziale e totale di corse dell'Alta velocità e regionali. Nell'interruzione sono coinvolti i servizi AV sulla linea Milano-Roma e Venezia-Roma e sulla linea regionale Firenze-Prato-Viareggio. In direzione nord sono garantiti alcuni collegamenti AV fino a Firenze e in direzione sud fino a Bologna.