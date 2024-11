Il premio "Tre Corone d’Oro". Vince il dirigente Bagnoschi

Romano Bagnoschi (in foto) è stato insignito delle "Tre Corone d’Oro 2024", massima onorificenza comunale. Durante la festa del patrono San Leolino il sindaco Giacomo Certosi e la presidente del consiglio comunale Grazia Di Dio hanno consegnato allo storico dirigente calcistico la piastra d’argento coi simboli del paese assegnatagli dall’amministrazione comunale "per aver dedicato tempo, energie e competenza al fine di sostenere con generosità l’attività sportiva di molte generazioni di giovani, sostenendo non solo i calciatori, ma anche le loro famiglie. Inoltre è un simbolo di quell’impegno totalmente gratuito in favore del nostro tessuto sociale, su cui per anni la nostra comunità si è fondata".

Non sono mancate le polemiche: il gruppo Insieme per Rignano aveva candidato al premio Daniele Lorenzini, sindaco dal 2012 al 2022 e per oltre 40 anni medico di famiglia del paese. Ma, denuncia Insieme per Rignano, "il suo nome è stato scartato perché giudicato dalla maggioranza ‘politicamente divisivo’. È diventato il “premio Certosi” invece di un’onorificenza comunale".