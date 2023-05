Il ’nuovo’ Palazzetto dello sport Ripristinati tetto e pannelli solari "Investimento alto, funzionale"

Terminati, in linea con la tabella di marcia annunciata, i lavori di rifacimento della copertura del tetto del Palazzetto dello sport in via di Prato, struttura frequentatissima e utilizzata per diverse discipline.

L’intervento, iniziato a metà marzo consiste nella nuova coibentazione e nuove lamiere in alluminio oltre al montaggio e allo smontaggio dei pannelli solari. Il pacchetto di lavori è stato finanziato dall’Amministrazione comunale per 256mila euro. Come spiegato alcuni mesi fa in consiglio in risposta ad un’interrogazione sull’argomento, il Comune ha deciso di effettuare il ripristino del tetto, più che mai necessario, sostituendosi alla società concessionaria dell’impianto fotovoltaico, alla quale, da contratto, sarebbe spettata la manutenzione della struttura. La scelta sarebbe maturata perché lo stesso concessionario (cui saranno comunque addebitati i costi dei lavori), nonostante le ripetute richieste da parte del Comune, sarebbe stato inadempiente non facendo partire le opere necessarie. Gli interventi ultimati, attesi da tempo, dovrebbero risolvere i problemi, segnalati a più riprese anche dalle società sportive che svolgono la loro attività all’interno della struttura, legati alle infiltrazioni d’acqua che hanno creato non pochi problemi alla pratica sportiva. Il palazzetto non è stato però mai chiuso: "Durante i lavori – spiegano infatti il vicesindaco con delega ai Lavori pubblici Alberto Giusti e l’assessore allo Sport Laura Maggi – le svariate attività sportive non hanno subito interruzioni e si sono svolte regolarmente. Si è trattato di un investimento consistente, per mantenere efficiente e pienamente funzionante una struttura importante per tante discipline".

Sandra Nistri