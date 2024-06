Il nuovo manto in sintetico del campo "Romagnoli". Che festa alla Settignanese

Inaugurato il nuovo manto in erba sintetica dell’impianto "Romagnoli" della Settignanese. Taglio del nastro con l’assessore allo sport Cosimo Guccione, il presidente del Comitato Toscana Figc-Lnd Paolo Mangini, il presidente del Q2 Michele Pierguidi e tanti dirigenti della Settignanese con in testa il presidente Maurizio Romei, insieme ai bambini della scuola calcio rossonera. Il Comune ha investito oltre 360mila euro per un campo di calcio realizzato secondo gli standard della Lega Nazionale Dilettanti. Il progetto prevedeva anche lavori sul campo di calcetto adiacente.