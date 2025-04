Fiesole capitale della cultura. Approvata la mozione per i fondi

La candidatura di Fiesole a capitale della cultura italiana 2028 piace alla Regione. Dopo il sostegno del presidente Eugenio Giani già incassato dalla sindaca Cristina Scaletti, arriva l’appoggio unitario del Consiglio regionale, che ha approvato all’unanimità la mozione con l’invito a stanziare fondi presentata da Marco Stella di FI, che parla di "importante occasione per sostenere iniziative atte a incentivare eventi culturali e incrementare il turismo nell’intero territorio regionale".

"Abbiamo firmato e sostenuto con convinzione la proposta del collega Stella perché occorra un pronunciamento e un sostegno largo e unitario. Ci auguriamo – dichiara il Pd Cristiano Benucci – anche in considerazione della posizione unitaria del Consiglio regionale, che il progetto possa trovare adeguato riscontro da parte del ministero della Cultura". Soddisfatta la sindaca Scaletti che, ringraziando tutti i gruppi politici, per il "pronunciamento autorevolissimo, che darà ulteriore slancio al nostro Progetto e al percorso partecipativo che abbiamo appena avviato". Lunedì nella Sala del Basolato ore 17 è in programma il primo incontro con gli operatori culturali di Fiesole e Firenze. D.G.