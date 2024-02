Il Mercato Centrale assume. Ci sono 46 posizioni aperte

Mercato Centrale Firenze: ci sono 46 posti di lavoro disponibili per vari settori e diverse professionalità. L’appuntamento da non perdere è domani, giovedì 8 febbraio, con il recruiting day. Si prevede l’assunzione di personale in vari profili professionali nell’ambito della ristorazione, pulizie e logistica. Gli interessati non devono candidarsi, né prenotarsi per partecipare all’evento. Dovranno soltanto presentarsi direttamente dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18 all’interno della struttura, precisamente alla Terrazza Enoteca.

E’ necessario portare con sé una copia cartacea del curriculum vitae. Tra le posizioni aperte, quelle per dieci camerieri, cinque baristi, cinque addetti alla birreria, tre pizzaioli, cinque cuochi e tre aiuto cuochi, figure di cui in una città come Firenze c’è sempre un grandissimo bisogno.