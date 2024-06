Il karate parla sestese. L’under 12 Sofia Maria è campionessa europea

Un successo ‘sestese’ al di fuori dei confini nazionali. Nel secondo iko Nakamura European Championship che si è svolto, nei giorni scorsi, a Bialystok in Polonia, infatti, la giovanissima Sofia Maria Luca del Dojo Kenshikai di Sesto Fiorentino si è laureata campionessa Europea under 12 specialità Kata. Un grande successo e una grande soddisfazione per la piccola atleta sestese che, evidentemente, promette già bene e per la scuola del maestro Massimo Fontanarosa. Un risultato reso ancora più importante dai ‘numeri’ della gara che ha visto la partecipazione di oltre 600 atleti provenienti da tutta Europa che si sono fronteggiati in diverse gare. Vasta è stata poi la risonanza del campionato trasmesso in diretta streaming a livello mondiale. Al brillante risultato per la scuola sestese, che ha sede nel quartiere di Quinto Basso in via Donizetti, poi si è aggiunto anche un bellissimo terzo posto ottenuto da Sensei Paolo Guarnieri nella categoria Master Kata.