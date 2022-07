Il Chianti sul piccolo schermo grazie alla serie Stranger Things

Il vino Chianti torna protagonista in tv. Una delle eccellenze del nostro territorio è stata infatti citata nuovamente nella serie cult di Netflix, “Stranger Things“. Dopo l’apparizione nel 2019 nella terza stagione, il Chianti torna sulla famosa piattaforma di streaming grazie al nono episodio della quarta stagione. In un dialogo con Joyce Byers, il protagonista Jim Hopper dice di sognare del buon cibo e quando lei li fa notare che ci sarebbe anche il vino "Pensavo a un buon Cianti" prosegue lui sbagliando il nome del celebre vino. "Chianti" lo corregge lei. "Chianti, giusto", conclude il protagonista.

Questa è solo l’ennesima volta che il Chianti appare in televisione come simbolo dell’eccellenza italiana. Produzioni vintage o più moderne, il Chianti è spesso citato o raffigurato in maniera esplicita. Per esempio il professor Hannibal Lecter nel “Il Silenzio degli Innocenti” pronuncia l’inquietante frase: "Mangiai il suo fegato con un bel piatto di fave e un buon Chianti"; una puntata dei Simpson è ambientata in un paesino della Toscana dove si produce il Chianti e una scena di “007 Dalla Russia con amore” al ristorante dell’Orient Express, accanto a una bottiglia di champagne c’è un fiasco di Chianti.

"Questa ennesima citazione è un’ulteriore conferma di valore e di riconoscibilità della denominazione – commenta Giovanni Busi, presidente del Consorzio Vino Chianti – Il Chianti ormai è sinonimo di qualità ed iconicità del Made in Italy".