Il Cerbaia vola in alto. Passo falso del Calenzano

Nel girone C di Prima categoria il Cerbaia fa suo il derby sul campo della Sancascianese per 1-0 ed è la nuova capolista. Una giornata magica per il Cerbaia che sale al primo posto dopo una lunga rincorsa. Decisivo il gol di Enache al 45’ con un bel tiro da dentro l’area di rigore. Il Cerbaia si è dimostrata squadra forte e quadrata in ogni reparto, per la Sancascianese un’altra gara generosa ma un po’ sfortunata. Le formazioni. Sancascianese: Minò, Ceccatelli, Migliorini, Miceli (94’ Paolini), Casini S., Piazzini Ma. (55’ Pratesi), Ristori (72’ Guarducci), Sandroni, Piazzini Mi., Lumachi (72’ Casini), Magistri (71’ Masetti). A disp. Collini, Corsinovi, Baravelli, Fanfani. All. Tramacere Falco. Cerbaia: Hezami, Lotti Fr., Marchetti, Cei, Pecci, Pinzauti, Zahouani, Orsolini, Di Tommaso (68’ Marino C.), Maio, Enache (72’ Vignozzi). A disp. Donzelli, Mannelli, Marino S., Serboli, Bandelli, Cecchi. All. Sacconi.

I pratesi dello Jolo, ex capolista, sono stati fermati in trasferta sull’1-1 dall’Albacarraia. Locali in vantaggio nel primo tempo con Matteo Reale, pari di Vigni. La Ginestra fa 2-2 con l’Atletica Castello e viene raggiunta al terzo posto dal Barberino Tavarnelle che vince 1-0 a Gambassi con un bel gol segnato di testa da Panerai al 16’. La Folgor Calenzano scivola dal terzo al quinto posto perdendo in casa 2-1 dal Quarrata. Per il Calenzano l’1-1 provvisorio è di Ghelli. Novoli-Csl Prato 1-1; Amici Miei-Barberino Mugello 3-0; Casale Fattoria-Isolotto 1-0.

Nel girone D allungo, forse decisivo, del Cubino che batte 3-0 il Pratovecchio (reti di Schenone, doppietta, e di Marzoli). Mentre il Reggello, secondo della classe, non va oltre lo 0-0 casalingo col Chianti Nord. Al terzo posto si conferma la coppia Sporting Arno e Incisa. Lo Sporting Arno vince in casa 2-1 col Pian di Scò; l’Incisa va a espugnare 1-0 il campo del Galluzzo con gol di Autiero al 56’. Le formazioni.

Galluzzo: Scrò, Olivieri, Leoni (84’ Cianciulli), Tinagli (65’ Leporatti), Ammannati, Berti (45’ Chini), Terzani (68’ Bargioni), Bettazzi, Paoletti, Galli, Ponziani. A disp. Camilloni, Mbye, Lombardi, Burgassi, Vestri. All. Latini. Incisa: Palagi, Masi, Brachi, Tortoriello, Giusti, Buccianti, Bestrova, Cassigoli, Massa, Bencivenni (79’ Marzi), Autiero (70’ Valcareggi). A disp. Sorelli, Calcinai, Zerini, Galanti, Scalia, Rontesi, Espinosa. All. Martelloni.

Al quinto posto il Belmonte che batte 3-0 il San Godenzo. Nel primo tempo realizzano al 19’ Dall’Era e al 25’ Olivieri su rigore, nella ripresa Posarelli all’85’.

Il San Clemente fa suo il derby con la Rignanese vincendo 3-1 e ottenendo tre punti d’oro per la salvezza. Castelnuovese-Casellina 2-0, Levane-Bibbiena 1-0.

Francesco Querusti