“Il carcere di Sollicciano? Va ricostruito”. Le parole del sindaco Nardella

Firenze, 1 aprile 2023 – Sollicciano? E’ da rifare. Non ha dubbi il sindaco Nardella. “Penso che anche se a pezzi, a lotti”, afferma il primo cittadino, il carcere di Sollicciano “debba essere gradualmente ricostruito, quindi ripensato sia nel suo ruolo nella città, sia nella sua struttura architettonica ed ingegneristica”. Nardella, in occasione del primo Open Day sul tema 'carcere e città’ del progetto I Care, all’interno del carcere fiorentino, ha sottolineato che “i detenuti devono essere recuperati, come dice la Costituzione, e dunque devono essere reinseriti nella società: ma una struttura del genere, così vecchia, risulta respingente per la sua conformazione e completamente separata dal tessuto cittadino. Io in questo senso rilancio sempre un mio vecchio cavallo di battaglia che è quello di ripensare radicalmente questo carcere, fino al punto di ricostruirlo totalmente”.

"Noi vogliamo che il carcere sia considerato un pezzo della vita della città, e per questo ci sono progetti legati all'ambiente, al parco, agli orti sociali, all'integrazione con il comune di Scandicci”, conclude.