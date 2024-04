Il cane antidroga segnala giovane sospetto alla fermata Guidoni: sequestrati 200 grammi di hashish

Un giovane è stato arrestato dalla Guardia di finanza per droga durante controlli alle fermate della tramvia a Firenze, effettuati anche con le unità cinofile, nell’ambito dei servizi di prevenzione e contrasto ai traffici illeciti disposti dal Comitato per l’ordine e sicurezza pubblica. In totale sequestrati all’arrestato, di origine egiziana, 200 grammi in totale di hashish.

L’arresto risale a venerdì scorso: il cane antidroga della Gdf, alla fermata Guidoni, ha segnalato il giovane che, sottoposto a un controllo, è stato trovato in possesso di frammenti di hashish e anche di denaro contante "palesemente frutto di attività di spaccio" secondo i militari. La perquisizione a casa ha portato poi alla scoperta di oltre 200 grammi di hashish, bilancini di precisione, due coltellini e ulteriore denaro contante per un totale di 1600 euro.