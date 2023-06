Il bilancio della Finanza Recuperate le tasse su un miliardo di affari delle griffe della moda

FIRENZE

Le grandi griffe della moda che producono in Italia e in particolare nel distretto fiorentino ma pagano le tasse all’estero, cambieranno regime.

Perché una decisa parte dell’attività svolta dalla Guardia di Finanza di Firenze, guidata dal generale di brigata Bruno Salsano, nel 2022 e nei primi cinque mesi del 2023, ha riguardato proprio questo: la scoperta di “estero-vestizioni“ delle residenze fiscali in paesi con condizioni più vantaggiose, di notissimi marchi del “fashion“, che insieme mettono insieme un giro d’affari da oltre un miliardo di euro. Questo ha portato, sta portando e porterà al recupero delle imposte non versate in Italia. Si parla di cifre imponenti, calcolate sugli imponibili lordi di grosse multinazionali.

Sono i numeri più roboanti del bilancio dell’attività delle fiamme gialle fiorentine presentato ieri, in occasione del 249esimo anno di attività del corpo.

Al comando interregionale di lungarno Soderini, alla presenza del Comandante dell’Italia Centro Settentrionale, generale Fabrizio Cuneo, si è tenuta la rituale cerimonia, a cui hanno partecipato anche le autorità cittadine.

I numeri. Nei 17 mesi presi in esame, le fiamme gialle fiorentine hanno eseguito 1004 indagini, delegate dall’autorità giudiziaria ordinaria e contabile.

Contrasto a frodi ed evasione. Sono stati denunciati 409 soggetti ritenuti responsabili di reati fiscali, di cui 10 tratti in arresto. Il valore dei beni sequestrati per reati in materia di imposte diretteb e Iva è di circa 9 milioni di euro mentre le proposte di sequestro sottoposte al vaglio dei giudici ammontano a 196 milioni.

Sono 11 i casi di evasione fiscale internazionale scoperti, riferiti a stabili organizzazioni occulte, alla fittizia localizzazione all’estero della residenza fiscale di persone giuridiche: in queste attività rientrano gli accertamenti sui marchi della moda. Sono invece 105 gli evasori totali individuati e 105 i lavoratori in nero o irrregolari.

Tutela della spesa pubblica. Gli interventi sono stati 511. Scovati indebiti destinatari del reddito di cittadinanza per un valore di circa un milione di euro. 114 i denunciati. Otto denunce per frodi in danno del sistema sanitario e previdenziale.

Alla Corte dei Conti sono stati segnalati 126 soggetti per accertati danni erariali per circa 40 milioni di euro.

In materia di appalti, corruzione, e altri delitti contro la pubblica amministrazione sono stati denunciati undici soggetti con provvedimenti cautelari eseguiti per importi di oltre 1,6 milioni di euro.

Criminalità organizzata. L’applicazione delle normative antimafia ha portato all’esecuzione di provvedimenti di sequestro e confisca per circa 14 milioni di euro, mentre le proposte di sequestro ammontano a oltre 21 milioni euro.

A Firenze, infine, la Guardia di Finanza coadiuva le altre forze dell’ordine nei servizi di ordine e sicurezza pubblica, con un impiego importante di operatori e mezzi, anche nelle problematiche più sentite dalla cittadinanza, come la “malamovida“.

ste.bro.