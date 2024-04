Il Bandino è finalmente una piazza. C’è la targa, giorno storico nel rione

È sempre stata piazza del Bandino. E ora lo sarà per sempre. Mancava un cavillo, non da poco: la ceralacca della toponomastica. Infatti il popolare fazzoletto di Gavinana che si apre tra il viale Giannotti e via di Ripoli, proprio davanti alla Coop, formalmente non ha mai avuto un nome. E però quando nell’estate di quattro anni fa il Comune, con mossa forse avventata, deliberò che l’area sarebbe diventata Piazza Gastone Nencini, nel rione ci fu un tumulto mica da ridere. Niente, ci mancherebbe, contro il campione della bicicletta (a cui infatti è stata poi dedicata la rotatoria poco più avanti in viale Europa) ma quel luogo un nome ce l’aveva già, cucito sotto la pelle della sua gente.

"Da abitante del Bandino e consigliere del Quartiere 3 non accettai mi opposi in maniera netta. – ricorda Lorenzo Andreaggi, giovane artista assai noto in città – E il Comune di Firenze alla fine fece un gradito dietro front sulla decisione. "Qui c’è già un nome, c’è già una storia. Qui al Bandino c’è una grande storia che ho raccontato nel mio romanzo “I trabocchetti del Bandino” edito da Sarnus nel 2011 e in quello di prossima uscita “Quanti moccoli in Paradiso” che sarà edito da Udom. Storie che ogni anno, nei mesi estivi, racconto nei miei spettacoli al Parco dell’Anconella".

E così ieri, alla presenza dell’assessora Maria Federica Giuliani e della storica Voce del Calcio Storico Luciano Artusi è stata scoperta la targa di intitolazione della piazza. Non cambierà niente a livello ’tecnico’ (nessun documento da cambiare per i residenti) ma soltanto nel cuore della gente.

E. Baldi