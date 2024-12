Il 2 dicembre a Firenze il ricordo di Giuseppe Zagarrio

Firenze, 1 dicembre 2024 – Il 2 dicembre, con inizio alle ore 17, allo spazio Rosselli di via degli Alfani 101/r ci sarà un ricordo del poeta e scrittore Giuseppe Zagarrio, a 30 anni dalla morte. A organizzarlo la Fondazione Rosselli. Durante l'evento, che vedrà la partecipazione del presidente della Fondazione Rosselli Valdo Spini, saranno presentati due libri postumi in onore di Giuseppe Zagarrio, critico letterario, poeta e non dimenticato professore di liceo a Firenze: “Giuseppe Zagarrio, Un vento” (Milano, Mimesis, 2022) e “Cronache della coscienza positiva. Giuseppe Zagarrio a cento anni dalla nascita (Roma, Bulzoni, 2022). Interverranno Laura Barile, Vito Zagarrio, Renzo Ricchi, Stefano Lanuzza, Marco Marchi, Claudio Di Benedetto. "La Fondazione Circolo Rosselli - ha detto Spini - onora un suo socio, un siciliano stabilitosi a Firenze che ha lasciato una traccia importante sia negli ambienti culturali e letterari della città e tra i suoi allievi formati dal suo insegnamento".