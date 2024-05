I podcast de La Nazione ’Benzivendolo’ cuore d’oro

In città è conosciuto da tutti non solo per la sua fitta barba rossa ma soprattutto per essere il ’benzivendolo’, un soprannome che gli diede tanti anni fa un suo amico, Marco Sacchi. Così hanno continuato a chiamarlo i suoi compagni e i suoi clienti, allo stadio o per strada. Proprio lui scardina uno dei luoghi comuni che lega la parola ultrà a tifoso violento. No, Andrea Di Salvo, meglio conosciuto come Benzivendolo appunto, è il tifoso di altri tempi, un uomo che ha fatto della Fiorentina la passione della sua vita. Un tifoso dal cuore grande tanto da rimanere simpatico anche ai supporter avversari.

Ma il ’Benzivendolo’ è ovviamente molto altro. Per esempio, sono tante le iniziative di solidarietà promosse da Andrea, a partire da quelle legate alla Fondazione Tommasino Bacciotti, che supporta ormai da tempo.

Ma tante anche quelle ideate da lui, come la raccolta per i terremotati o durante il lockdown per le famiglie più in difficoltà. In piena pandemia, Andrea la mattina raccoglieva quello che la gente gli portava, per poi donarlo. Un modo per manifestare ancora una volta l’attaccamento al suo rione: Bellariva...

Andrea Di Salvo è un personaggio ed è il protagonista del podcast che potrete ascoltare stamattina nella serie "Lo dice La Nazione", progetto editoriale che offre, di puntata in puntata, notizie, curiosità, storie, aneddoti e spunti di riflessione su Firenze e non solo. L’obiettivo infatti è quello di raccontare la città e le città che non ci si aspetta, anche oltre i confini di Firenze, attraverso le voci nei nostri cronisti.

Collegarsi è facilissimo: troverete sul quotidiano o sul sito online l’articolo dedicato al podcast. Basterà quindi digitare questo indirizzo – https://www.quotidiano.net/podcast/lo-dice-la-nazione – per ottenere l’elenco di tutte le puntate online. Oggi tocca al ’Benzivendolo’, amico di tutti, beniamino di Bellariva e personaggio della città.