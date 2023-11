I Lions si mobilitano per Casa Marta

Ceccuti

In casa Lions l’autunno si riscalda al fuoco della solidarietà. Martedì prossimo alle 20,30, infatti, il ristorante Fuoco Matto di via Ventisette Aprile ospiterà la cena di solidarietà "I Lions per Casa Marta", organizzata dal Lions Club Firenze Michelangelo insieme al ristorante stesso per aiutare la nota Fondazione fiorentina a realizzare il primo hospice pediatrico della Toscana. "In prossimità del Meyer -spiega il presidente Lions Guglielmo Bottai – Casa Marta sta realizzando il primo hospice pediatrico della nostra regione. Una struttura che permetterà di fornire aiuto sanitario, psicologico, logistico e organizzativo ai bambini cui è stata diagnosticata una malattia inguaribile, dove potranno trascorrere una vita normale per tutto il tempo necessario e insieme alle loro famiglie, nella tranquillità di una struttura protetta, altamente qualificata e specializzata per le cure palliative, che però assomiglierà davvero ad un casa. Attualmente – continua il presidente - l’immobile che ospiterà l’hospice è in ristrutturazione ed il completamento delle opere edilizie è previsto entro il 2024." I Lions della Toscana s’impegnano a dotare di letti e cucine tre delle quattro unità abitative di degenza, nonché dell’ascensore montalettighe destinato a collegare il piano terra con il primo piano dell’edificio, dove verrà fornita ed allestita – sempre da parte dei Lions - la grande cucina collegata alla stanza per le attività in comune. "Complessivamente - conclude Bottai – il progetto prevede la donazione di beni per oltre 160.000 euro. Grazie alla cena solidale, come Club Firenze Michelangelo intendiamo dare un contributo importante, facilitati dalla generosità di Carlo Nigro e del ristorante Fuoco Matto." Prenotazione obbligatoria: 3334826694.