I colori contro il dolore Maxi mantello sulla scalinata

Un mantello enorme e bellissimo, come lo è la forza con cui le persone combattono la malattia, spesso dimenticate da una società frenetica e distratta ma nella quale si annidano grande sacche di umanità, quella di coloro che sono sempre pronti a tendere la mano a chi soffre. Esposto ieri, dalle 9 fino alle 20, sulla scalinata della basilica di San Miniato, in occasione della Giornata del solllievo, il mantello gigante – simbolo delle cure palliative – ha colpito l’attenzione dei fiorentini e dei turisti che ieri affollavano la zona del piazzale Michelangelo in una bella giornata di sole.

Grande ben 260 metri quadrati e composto da 3.000 pezzi di ‘mattonelle’ a uncinetto.

L’opera è stata realizzata da circa un centinaia tra volontari e sostenitori di File, Fondazione italiana di leniterapia, che hanno lavorato per mesi, a partire dal 2020, in piena pandemia coi gomitoli di lana, i ferri e l’uncinetto.

Il mantello è stato esposto alla presenza, tra gli altri, dell’abate di San Miniato Bernardo Gianni, dell’assessora al sociale di Palazzo Vecchio Sara Funaro, della presidente della commissione regionale cultura e istruzione Cristina Giachi, dell’assessora al bilancio del Comune di Prato Benedetta Squittieri.

Ribattezzato simbolicamente "I Colori della Vità, il progetto, organizzato in collaborazione con Palazzo Vecchio e Cna Firenze, racconta proprio attraverso il mantello, che era già esposto in piazza delle Carceri a Prato e ancora a Firenze, in piazza Ognissanti, nel 2021 e nel 2022, una storia di coraggio, di forza e di resistenza di tante persone che si sono unite per testimoniare il valore della vita sempre, anche nelle sue fasi più difficili e delicate, come il fine vita.

"Attraverso ‘I Colori della Vita’ - le parole della presidente di File, Livia Sanminiatelli Branca - abbiamo voluto contribuire a fare chiarezza sul significato delle cure palliative e sulla loro importanza e, proprio per questo motivo, abbiamo scelto la Giornata nazionale del sollievo per condividere nuovamente il nostro mantello con la comunità".