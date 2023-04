I calchi delle Pietà di Michelangelo in mostra ai Musei Vaticani

Firenze, 7 aprile 2023 – Siamo vicinissimi alla Pasqua e i Musei Vaticani, eccellenza in tutto il mondo, aprono al pubblico la mostra “L'amor di Michelagnolo e la fatica insieme. I calchi delle tre Pietà”, dedicata alle tre Pietà del maestro fiorentino. Grazie al prestito della Gipsoteca del Liceo Artistico di Porta Romana a Firenze, e ai due manufatti delle collezioni vaticane, i tre calchi michelangioleschi si presentano così riuniti in questa terza e ultima edizione della mostra che, nel corso del 2022, è stata presentata prima al Museo Dell'Opera del Duomo di Firenze e poi al Palazzo Reale di Milano. Visibili fino al 6 gennaio 2024 e collocate una vicina all'altra, le tre opere in gesso offriranno l'opportunità di studiare l'evoluzione dell'arte di Michelangelo nonché la sua maturazione spirituale, dalla prima giovinezza, quando a Roma scolpì per l'antica San Pietro l'opera ora nella navata laterale nord della Basilica, alla piena maturità espressa nella Pietà Bandini di Firenze, sino alla sua ultima stagione, quando, ormai anziano, mise mano alla Pietà Rondanini del Castello Sforzesco di Milano. L'esposizione si trova all'ingresso della Pinacoteca Vaticana. L'obiettivo della mostra, come detto daBarbara Jatta, direttore dei Musei Vaticani, è “offrire al pubblico dei musei uno spunto di riflessione attraverso le tre commoventi Pietà del grande maestro fiorentino realizzate al servizio della fede".