I 20 anni della Croce Rossa in città. Tra visite guidate, dimostrazioni, stand e una mostra fotografica

Chiuderà oggi alle 19 il Cri Village di piazza Santissima Annunziata, organizzato per celebrare i venti anni di presenza dell’associazione sul territorio fiorentino. Un’istallazione temporanea, con accesso libero, di tende, mezzi e gazebi pronti ad ospitare visitatori e cittadini nelle numerose attività rivolte alla popolazione. Un programma intenso tra visite, dimostrazioni di soccorso con mezzi e attrezzature, squadre cinofile, e molto altro, per raccontare al pubblico le numerose aree di intervento della Croce Rossa Italiana a Firenze e non solo. Gli eventi del CRI Village sono dedicati ai 20 anni del Comitato di Firenze, che nel 2003 venne fondato come una nuova organizzazione territoriale, separata dal già presente Comitato Provinciale, in un un’ottica di maggiore autonomia ed efficienza nel rispondere sempre più capillarmente ai bisogni della città. Da allora è stata fatta molta strada: il Comitato di Firenze è cresciuto in numero di volontari (che oggi sono quasi 1200, di cui moltissimi giovani), in mezzi e in strutture. Sono state aperte due nuove Unità Territoriali nei Comuni di Sesto e Fiesole.