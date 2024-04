InStabile, lo spazio di Firenze Sud in via della Funga sotto al ponte del Varlungo, ospita lo spettacolo "Holy Boobs" di Serena Vergari del Collettivo Le Pagliacce. Lo spettacolo va in scena domani (ore 21,15) e domenica (ore 16,30). La trama: una donna comune, con l’ossessione del bello, stanca di non essere più all’altezza dello stereotipo imposto all’immaginario collettivo, proverà in tutti i modi a essere accettata e adaccettarsi, fino al punto di stravolgere totalmente il suo aspetto, intervenendo chirurgicamente sul proprio corpo.