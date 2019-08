Firenze, 26 agosto 2019 - Nel resto del mondo non si parla di altro: le riprese della superstar di Youtube, nel giro di un pugno di ore, hanno raggiunto i turisti di ogni angolo del globo. "Incredible" scrive un'australiana. Con un danno d’immagine notevole per una delle città più belle al mondo. D’altra parte, i venditori fuorilegge sono ovunque: nei pressi della Basilica di San Lorenzo, vicino alla Galleria dell’Accademia, davanti alle scalinate di Santa Croce, al Duomo ma anche nelle stradine come Borgo de’ Greci. «E’ assurdo quanto successo e a rimetterci è l’immagine di Firenze nel mondo - spiega il presidente Confcommercio Firenze Aldo Cursano -. Non si può più aspettare, bisogna intervenire prima che le conseguenze siano disastrose».

Abbiamo fatto lo stesso tragitto di Harald Baldr, la superstar aggredita perché ha deciso di riprendere la truffa delle stampe in olio in centro, ed è bastato appostarci alcuni minuti per capire che la situazione è pressoché la stessa: i fuorilegge, in numero ridotto rispetto altri giorni visto il pattugliamento delle forze dell’ordine, continuano imperterriti a ingannare i visitatori ignari. Il tutto mentre il contatore delle visualizzazioni del video pubblicato da Baldr è andato in tilt: oltre trecentomila persone, dopo meno di 24 ore, hanno visto il filmato.

«Questo è un danno per i piccoli imprenditori che lavorano onestamente e pagano tasse su tasse – sottolinea Tommaso Sabatini, un commerciante di via Guicciardini -. Per non parlare delle conseguenze sull’immagine della città».

Sui tappetini, stesi tra un tra un banco e un altro, oltre alle stampe, troviamo cappelli di paglia, cinture e borse, venduti come originali ma in realtà prodotti in Cina e distribuiti all’esercito di stranieri tramite gli ingrossi dell’Osmannoro. Un danno alle imprese italiane, secondo gli ultimi dati, che vale 9,9 miliardi l’anno in termini di mancate vendite e 88.500 posti di lavoro persi in termini di occupazione.

