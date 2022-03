"Atleti russi e ucraini, correte insieme": bufera sull'Half Marathon di Firenze

Firenze, 18 marzo 2022 - Polemiche a Firenze e tempesta ovunque sui social network per 'Half Marathon', competizione podistica verso la 38° edizione in programma il 10 aprile.

Nella promozione, sotto il claim 'Run for Peace!' con bandiera arcobaleno accanto, si spiega che è stato deciso di riservare l'iscrizione gratuita agli atleti ucraini e russi, invitandoli insieme a correre «per la pace». «Crediamo che lo sport debba unire e non dividere o escludere - si legge nell'annuncio della iniziativa - Abbiamo riservato l'iscrizione gratuita alla 38° Half Marathon Firenze Uisp ai runner ucraini e russi e li invitiamo a correre in nome della pace».

Ma l'idea, evidentemente, non è piaciuta a tutti. Anzi. Il messaggio, che sembra equiparare la condizione di ucraini e russi nonostante le rispettive situazioni nel conflitto siano ben diverse, ha innescato fortissime proteste da parte degli atleti ucraini che hanno accusato i promotori della corsa a piedi fiorentina di favorire la propaganda della Russia.

Il rischio di un caso diplomatico è cresciuto nel corso delle ore e ha costretto la Uisp, ente organizzatore della mezza maratona, a correre ai ripari. «Ho parlato con la Uisp di Firenze, mi hanno informato che hanno deciso con una collaboratrice del consolato ucraino di modificare immagine e messaggio della loro iniziativa - ha voluto precisare l'assessore comunale allo sport Cosimo Guccione - La Uisp si è sempre dimostrata attenta alla difesa dei valori della pace e ha partecipato attivamente alla manifestazione di sabato in Santa Croce», e inoltre «ha risposto subito in maniera positiva alla mia richiesta di mettere a disposizione di bambini ucraini rifugiati a Firenze spazi gratuiti perché svolgano attività sportiva».