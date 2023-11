Guasto telefonico a Borgo San Lorenzo, Enel: “Non è un nostro problema”

Firenze, 21 novembre 2023 - In riferimento al disservizio sulla rete telefonica tra Salaiole e Polcanto e Mulinaccio, nel territorio del comune di Borgo San Lorenzo, la società del gruppo Enel E-Distribuzione che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione precisa "che si tratta di un intervento sulla fibra ottica che passa dalla propria infrastruttura ma che non è di diretta competenza dell'Azienda, la quale si limita a concedere la rete in appalto per l'esecuzione delle operazioni, secondo i tempi concordati e previsti dalla normativa. E-Distribuzione opera sul sistema elettrico il cui funzionamento non è assolutamente coinvolto nel disservizio, motivo per cui il servizio elettrico è regolare".

In particolare, precisa Enel, "il problema riguarda soltanto la fibra ottica che transita fisicamente lungo le infrastrutture di linea ma che non è di responsabilità del Gruppo Enel. Nella circostanza, per far eseguire l'intervento, occorre programmare un'interruzione temporanea anche del servizio elettrico, ragion per cui sono necessari i tempi congrui per informare la clientela coinvolta e concedere la rete in gestione tecnica a chi di competenza. I responsabili territoriali di E-Distribuzione hanno contattato le amministrazioni comunali interessate, fornendo tutte le informazioni tecnici necessarie".