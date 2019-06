Firenze, 4 giugno 2019 - La fortuna tocca la Toscana, a Firenze è stata realizzata una vincita da 500 mila euro con il biglietto “Nuovo 100X”. Il biglietto è stato acquistato nel punto vendita di Michele Larturo, in via il Prato, 62 a Firenze. “Non so chi sia il fortunato vincitore di una somma così importante. E’ la prima volta che viene realizzata una vincita di questa portata nel nostro punto vendita. Penso che se un giorno capitasse a me di aggiudicarmi un premio così importante, per prima cosa realizzerei il progetto di acquistare una casa”. Ha dichiarato Michele Larturo, titolare del punto vendita di Firenze. Dall’inizio dell’anno il Gratta e Vinci ha distribuito complessivamente premi per oltre 2 miliardi e 800 milioni di euro in tutta Italia.

