Grassina, avanti tutta. Il Sansovino eliminato

SANSOVINO

GRASSINA

2

SANSOVINO: Balucani, Bruschi, Chioccioli (62’ Mirante), Pasquinuzzi, Biondi, Mazzuoli (65’ Pascucci), Chottong (60’ Barbagli), Bonechi (70’ Biscaro Parrini), Sodiq, Nikolla (84’ Vangi), Miccio. All.: Testini.

GRASSINA: Bartoli, Meazzini, Fabiani, Alfarano, Tomberli, Travagli, Metafonti (72’ Magnolfi), Natale, Baccini (78’Romanelli), Simoni, Dini (86’ Manecchi). All.: Cellini.

Arbitro: Baldasseroni di Pistoia.

Marcatori: 48’ Tomberli, 96’ Simoni.

FIGLINE – La vittoria era il risultato che serviva al Grassina per qualificarsi agli spareggi play off di Promozione come migliore seconda del girone C. Obiettivo centrato. Rispetto al Sansovino il Grassina è stato di un passo superiore. Nel primo tempo gli aretini hanno badato più a difendersi, proponendo solo due finalizzazioni: con Sodiq al 5’ e al 9’ con Nikolla, senza creare problemi a Bartoli. Nei minuti iniziali di ripresa, i rossoverdi di Cellini si sono presentati con più determinazione, sbloccando il risultato (al 48’) su punizione: Dini spedisce la palla in area, Tomberli raccoglie e da due passi la scaraventa in rete. Il Sansovino reagisce ma non punge. Nonostante le tante forze fresche messe in campo dagli avversari, il Grassina tiene bene. Nell’ultimo sussulto, Simoni trova il tiro giusto per il 2-0 che spedisce il Grassina agli spareggi per un posto in Eccellenza, assieme alla Cerretese (gir.A), San Miniato Basso (gir.B) e l’Antella che ha vinto la Coppa Italia.

Giovanni Puleri