Firenze, 24 settembre 2020 - Falsa partenza per alcuni docenti delle scuole medie e medie superiori di Firenze. Martedì sera l'ufficio scolastico regionale ha pubblicato le graduatorie per i supplenti necessari alle scuole fiorentine; ieri i diretti interessati si sono presentati negli istituti a loro assegnati per firmare il contratto. Nel pomeriggio però è arrivata la comunicazione da parte dell'ufficio scolastico regionale che sospendeva tali nomine. Stasera, fanno sapere, sarà nuovamente pubblicata la graduatoria corretta. «A causa di errori da parte delle scuole - spiega Roberto Curtolo, dirigente dell'ufficio scolastico regionale - abbiamo avuto la necessità di bloccare le nomine e sospendere alcune graduatorie che, però, usciranno stasera». «Un problema, dunque, - aggiunge Curtolo - durato 24 ore che riguarda una decina di docenti che dovranno cambiare scuola. Gli altri invece restano dove sono andati ieri». Il dirigente dell'ufficio scolastico regionale aggiunge inoltre che «abbiamo fatto e stiamo facendo il possibile, lavoriamo al massimo delle nostre possibilità, e per quanto permesso dai tempi delle procedure. Ricordo comunque che non si è mai visto un anno scolastico che inizia il primo giorno di scuola con tutto il personale al suo posto, quest'anno non è tanto diverso dagli anni passati

