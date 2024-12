Giubileo, le cerimonie a Fiesole

E Il vescovo Stefano Manetti presiederà oggi alle 16 in cattedrale la cerimonia di apertura del Giubileo della Diocesi di Fiesole. Un centinaio i sacerdoti che parteciperanno al rito, che prenderà il via con la solenne processione da Santa Maria Primerana e che, dopo aver attraversato piazza Mino, raggiungerà la cattedrale dove, ad aprirsi, secondo la formula codificata da secoli, sarà la "Porta Santa" dell’ingresso centrale della facciata principale, che sarà individuata dalla presenza del logo della Santa Sede. Inizierà quindi la festa con la solenne celebrazione dell’eucaristia. Alla fine si darà lettura del decreto per stabilire lo svolgimento del giubileo. Attesi una decina di pullman organizzati dalle parrocchie con i fedeli, che arriveranno da tutta la diocesi di Fiesole, il cui territorio interessa anche la provincie di Arezzo. A partire dalle 15 sono previste modifiche alla viabilità e l’istituzione del senso unico da piazza Mino lungo via XXV Aprile in direzione Pian di Mugnone.

D.G.