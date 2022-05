Giovanni Simeone, matrimonio a Firenze con Giulia Coppini

Firenze, 25 maggio 2022 - Un legame con Firenze indissolubile. Tanto che ha voluto celebrare qui il matrimonio religioso. Giovanni Simeone, ex attaccante della Fiorentina ora al Verona e Giulia Coppini, già sposata civilmente a Ibiza, hanno scelto il capoluogo toscano per la cerimonia religiosa, essendo la sposa fiorentina.

Si sono spostati nel pomeriggio di mercoledì 25 maggio a San Salvatore al Monte, chiesa vicina a San Miniato al Monte che domina dall'alto Firenze.

Alla cerimonia erano invitati diversi personaggi del calcio italiano e non solo.

Tra gli invitati del figlio del noto allenatore Diego Simeone anche il compagno di squadra Federico Ceccherini, originario di Livorno, con la compagna Carola Neri. E i preparativi del matrimonio sono stati ampiamente raccontati sui social network. Sulle storie di Instagram in particolare. E lo stesso Diego Simeone, anche lui in completo blu, era particolarmente emozionato.

Gli sposi si sono presentati vestiti in maniera molto classica: abito bianco con un lunghissimo velo per la sposa, completo total blu per lo sposo, con camicia e cravatta dello stesso colore dell'abito. Dentro, la chiesa era addobbatissima di fiori, rose bianche in particolare. Una cerimonia che testimonia l'amore di Simeone per Firenze e per lo stile italiano in generale.

Elegantissimi, ad accompagnare lo sposo, con cui hanno trascorso a Firenze i giorni precedenti al matrimonio, anche i fratelli di Giovanni, Gianluca e Giuliano, che sempre su Instagram hanno raccontato questo soggiorno toscano.

Una Toscana che è scritta nel destino della famiglia Simeone. Il padre Diego, tecnico dell'Atletico Madrid e uno dei top allenatori europei ha un trascorso da giocatore anche in Italia, al Pisa.