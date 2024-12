Gigi D’Alessio al Mandela Forum: "Da trent’anni canto l’amore"

’Non dirgli mai’ (appena certificato disco di Platino), ’Non mollare mai’, ’Il cammino dell’età’ , ’Mon amour’. E, ancora ’Quanti amori’, ’Como suena el corazon’, ’Una magica storia d’amore’. Ma anche ’Un nuovo bacio’, ’Annarè’, ’Fotomodelle un po’ povere’, senza dimenticare le nuove ’Io Vorrei 2024’ e ’Senza tuccà’ (brani dell’album ’Fra’ che hanno subito conquistato il disco d’Oro). La carriera di Gigi D’Alessio è costellata di grandissimi successi, capolavori che sono divente icone della musica italiana e simbolo di una tradizione cantautorale partenopea dove classicità e innovazione vanno a braccetto. L’artista napoletano, in questi giorni tornato anche nel ruolo di giudice a ’The Voice Kids’ su Raiuno, sarà al Mandela Forum domani sera (ore 21) per la tappa fiorentina della nuova tournée indoor ’Gigi Palasport’ (prodotto da GGD e Friends & Partners).

"Racchiudere in una scaletta 30 anni di canzoni, il cui filo rosso è sempre l’amore, e di vita mia non è facile. Ogni volta è come sfogliare un album di fotografie: spesso vado a pescare canzoni che non canto da tanto tempo, mi accorgo di quanto siano belle e penso di inserirla nei concerti, ma per metterne una ne devi togliere un’altra ed è come se le stessi facendo un torto. Ho un repertorio vasto e spero di accontentare tutti, soprattutto chi mi segue da anni" racconta D’Alessio che sul palco sarà accompagnato da Alfredo Golino (batteria), Roberto D’Aquino (basso), Pippo Seno (chitarre), Ciro Manna (chitarre), Checco D’Alessio (tastiere), Lorenzo Maffia (pianoforte e tastiere) e Max D’Ambra (tastiere e programmazione). "Il mondo della musica non è cambiato, si è evoluto. Oggi abbiamo tanta tecnologia a disposizione e la musica arriva subito in tutte le case del mondo. È diventata molto più elettronica ma dobbiamo stare attenti a non perdere il filo conduttore, cioè la verità" spiega l’artista che ha venduto oltre 30 milioni di dischi. "Le canzoni si possono fare anche con l’intelligenza artificiale ma lo dice la parola stessa è intelligenza artificiale mentre le canzoni si fanno con l’intelligenza del cuore. Ai giovani consiglio solo di amare quello che fanno, lasciando perdere il successo. Il successo se deve arrivare, arriva, non sempre chi ha successo è più bravo di chi non lo ha. Consiglio di amare la musica che è il sale della vita" aggiunge l’ambasciatore della musica napoletana nel mondo. Il Mandela Forum sarà gremito in ogni ordine di posto, ultimi biglietti disponibili qui: www.bitconcerti.it, www.ticketone.it, www.boxofficetoscana.it/punti-vendita.

Barbara Berti