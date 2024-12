Giardino pensile a Casellina: consegna prevista per inizio anno

A Casellina lo aspettavano come regalo di Natale. Ma gli immancabili inghippi burocratici sulla convenzione, hanno fatto slittare la consegna a inizio anno, gennaio o febbraio. Due mesi ancora di attesa per vedere questo oggetto misterioso, ovvero il giardino pensile sulla galleria dell’A1 a Casellina. Chi vive ai piani alti dei ‘casermoni’ di quartiere sicuramente ha già avuto una preview. Per tutto gli altri c’è da aspettare. I lavori sono pressoché terminati, mancano alcune rifiniture, ma siamo davvero ai dettagli.

Per tutta l’estate e inizio dell’autunno ci sono stati gli operai a montare le rampe d’accesso, visto che sarà uno dei pochi giardini sopraelevati in circolazione, era necessario potervi salire. Nel maggio 2023, Autostrade per l’Italia ha consegnato il campo da calcio a 11, i due campi per il calcio a 5, un edificio bar, un edificio spogliatoi e un’area di parcheggio. I nuovi spazi nascono con la volontà di armonizzare e ricollegare un territorio e un tessuto urbano, diviso nel secolo scorso dal tracciato dell’Autostrada del Sole, restituendo di fatto alla cittadinanza nuove aree con nuove funzionalità e grandi potenzialità.

Grazie al programma di interventi, del valore di circa 12 milioni, sulla parte superiore della galleria sarà fruibile un giardino pensile di circa 17mila metri quadrati, con una piazza centrale e percorsi laterali pavimentati. Sul lato della galleria di via Respighi, inoltre, un edificio su tre livelli, con ascensore, ospiterà una palestra al piano terra e rappresenterà di fatto l’ingresso principale di risalita al giardino pensile. Il piano di riqualificazione rientra nell’ambito dei lavori a beneficio del territorio previsti da Autostrade per l’Italia per l’ampliamento della terza corsia della A1, nel tratto Firenze Nord – Firenze Sud.

Sulla destinazione d’uso dell’edificio ci sono molte idee. Potrebbe nascere uno spazio per la ristorazione, ma per queste pareti così alte e a vista, non è escluso un utilizzo culturale con mostre e arte contemporanea. In totale si tratta di un intervento da 8 milioni: la parte superiore della galleria è diventato un giardino pensile lungo 400 mt e largo 40 mt, dove al centro sorgerà una piccola piazza insieme a percorsi pavimentati con materie del territorio e adottando una particolare tecnica che consentirà di garantire sia la non scivolosità della superficie sia la fruizione con pattini e biciclette. A completare il quadro, sui due lati della galleria, percorsi ciclopedonali e carrabili.