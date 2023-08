Giardino dell'Acciaiolo Scandicci: Terra di fango e zanzare, Disinfestazione Necessaria

Acciaiolo, fango e zanzare. Sono alcuni residenti a chiedere un intervento all’amministrazione comunale per il giardino di via Acciaiolo. L’appello è rimbalzato anche sui social. Il problema probabilmente è causato da un problema all’impianto di irrigazione che, mal orientato, finisce per bagnare in maniera pesante la zona vicina alle giostrine usate dai bambini. Il risultato è che i giochi non sono fruibili soprattutto per chi va ai giardinetti la mattina presto per evitare il caldo. La stagnazione dell’acqua, dovuta all’irrigazione “selvaggia“ porta anche alla creazione delle pozze, habitat naturale per le zanzare.

E le “tigre“ pungono anche di giorno creando non pochi disagi ai cittadini e ai bambini che vanno a giocare ai giardinetti. Diverse segnalazioni di infestazioni relativamente alle zanzare sono arrivate anche dai giardini di via Caboto. Ugualmente ci sarebbero problemi per i frequentatori. I residenti hanno rivolto un appello all’amministrazione, chiedendo anche attraverso il nostro giornale di intervenire. In via Acciaiolo per capire se, spostando in maniera diversa gli irrigatori, è possibile risolvere il problema del fango. All’Acciaiolo e al Caboto per disinfestare l’area dalle zanzare.