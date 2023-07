Giardini a misura di bimbi Rinnovati tutti i giochi

di Fabrizio Morviducci

"Il gioco si fa bello". Con questo slogan l’amministrazione comunale ha lanciato il completamento delle riqualificazioni con nuovi giochi per bambini e pavimentazioni in gomma colorata in tre giardini comunali. Si tratta del Martin Luther King (Vingone), del Don Bosco (San Giusto) e dell’area verde a San Martino alla Palma. I lavori sono stati ultimati nei giorni scorsi, si tratta della riqualificazione e dell’ampliamento di tre aree gioco per bambini nei quartieri e sulle colline di Scandicci, a cura dell’ufficio Ambiente e Verde pubblico dell’Amministrazione comunale. Al sopralluogo finale per l’inaugurazione, erano presenti il sindaco Sandro Fallani e l’assessore all’Ambiente, Barbara Lombardini.

"Con l’ultimazione di questi tre interventi – ha detto Barbara Lombardini – andiamo verso il completamento del progetto ‘Il gioco si fa bello’, con la sostituzione e la riqualificazione dei giochi in tutti i nostri giardini. Giochi, colori, divertimento e ancora più sicurezza per i bambini nelle aree gioco pubbliche, che abbiamo ampliato con nuove attrezzature ludiche e l’estensione della pavimentazione di sicurezza e con gomma colata colorata; come già sperimentato in altre aree giochi cittadine e in resedi scolastici, a San Giusto abbiamo utilizzato proprio la gomma colorata per creare motivi di fantasia a terra e creare dei veri e proprio giochi, come in questo caso con la classica campana che da una generazione all’altra continua a far divertire i più piccoli. Oltre all’area giochi di Martin Luther King, che praticamente abbiamo raddoppiato, è importante anche il nuovo gioco con mini arrampicata e uno scivolo per i piccoli a San Martino alla Palma". Nello specifico ai giardini Martin Luther King a Vingone è stato realizzato l’intervento di estensione della pavimentazione di sicurezza, dove poi sono stati installati uno scivolo e un’altalena, in metallo, che si aggiungono ad un’altalena e a due giochini a molla già presenti nell’area.

Ai giardini Don Bosco di San Giusto con i lavori si è proceduto alla stesura di un fondo di pavimentazione nell’area giochi recintata, poi è stata effettuata la colata di gomma colorata con la realizzazione del gioco campana; riqualificate, adeguata e consolidata anche la staccionata. A inizio luglio infine l’installazione di un nuovo gioco per bambini piccoli a San Martino alla Palma, una miniarrampicata con uno scivolo ad altezza limitata.

Sulle aree a verde l’assessore Lombardini ha lavorato in questi anni per riqualificare molti dei giardini comunali che avevano bisogno di opere di manutenzione. Per alcuni c’è un iter più lungo da seguire, come per esempio per largo Spontini e il parco Ilaria Alpi a Badia a Settimo. I progetti per queste aree sono molto importanti, con la creazione di aree per lo sport libero e, nel caso di Badia, anche di una pista di pump track per le biciclette. Con la semipedonalizzazione di via Aleardi rinascerà infine anche il giardino di piazza della Repubblica, il primo realizzato nel centro di Scandicci.