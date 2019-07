Firenze, 20 luglio 2019 - Oggi è un giorno triste per la grande famiglia della Nazione. Venerdì sera è morto a Firenze Giampiero Masieri, storica firma del nostro giornale. Avrebbe compiuto 85 anni fra un mese.

Inviato, grande firma dello sport, dal 2007 nella Hall of fame della Fiorentina, iscritto all'Ordine dei giornalisti da 57 anni, Masieri era stato nella spettacolare redazione sportiva composta da Raffaello Paloscia, Carlino Mantovani, Giorgio Moretti e Sandro Picchi. E un po' di invidia suscitava nei colleghi più giovani perché Giampiero ("Il professore", come lo chiamavamo in redazione, per la sua scrupolosa attitudine al lavoro) aveva potuto raccontare il secondo scudetto viola nel 1968-'69.

L'Associazione stampa Toscana lo ricorda con le parole del presidente Sandro Bennucci. "Cresciuto alla scuola di Giordano Goggioli, venne assunto proprio nei giorni dell'alluvione del 1966» dall'allora direttore Enrico Mattei che lo inviò subito al seguito della Fiorentina in un paio di trasferte. Mattei - prosegue il ricordo - appena rientrato da una faticosa camminata nel fango fiorentino, gli disse: 'Vai e buona fortuna: Beato te che almeno potrai fare una doccia...'. L'Ast ricorda l'eccezionale capacità di scrittura di Masieri che andava oltre l'evento sportivo e riusciva a fare spesso dei suoi articoli, dei veri pezzi di costume".

Dalla nostra redazione condoglianze ai figli Gaia e Vanni. Il funerale si terrà lunedì 22 luglio alle 8,30 nella chiesa dei Santi Fiorentini in via Centostelle.

Ciao Prof. Ci mancherai.