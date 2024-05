Gabbrielli, la lettera dei genitori: "Il Comune incontri le famiglie"

"Trovare soluzioni alternative con un’ordinanza non ci pare un buon segnale". Protestano i genitori della Sturiale e Gabbrielli per le problematiche relative alla chiusura del plesso per lavori di ristrutturazione. Alcuni genitori della scuola hanno scritto una lettera al nostro giornale. "Il Comune – scrivono – non ha informato noi famiglie. La notizia è emersa in seguito all’invio di tecnici dell’amministrazione che hanno comunicato al personale che a giugno dovranno sgomberare, senza dare ulteriori indicazioni. Abbiamo chiesto un incontro, non abbiamo risposta. In via informale, sempre su richiesta di alcuni genitori che hanno preso iniziativa personale, c’è stato un incontro tra alcuni rappresentati di classe di Sturiale e Gabbrielli e l’assessore Sereni, che ha fondamentalmente confermato le voci che giravano sull’eventuale sistemazione delle nove classi della Gabbrielli tra le scuole 25 Aprile e Dino Campana, e delle sei sezioni della Sturiale tra Verdi e Turziani". Per l’amministrazione, invece, il problema sulla Gabbrielli è nato per la tardiva comunicazione dell’approvazione del finanziamento. Gli uffici sarebbero al lavoro per sistemare la questione, in modo da presentarsi all’incontro coi genitori con una proposta. Ma c’è un caso nel caso, visto che il consigliere Meriggi (misto di minoranza, candidato con il civico Giovanni Bellosi) ha stigmatizzato l’irrituale presenza della candidata del Pd, Sereni su una questione che non riguarda le sue deleghe. "Mi domando – ha detto Enrico Meriggi – se sia corretto che l’assessore alla cultura incontri dei genitori su una questione che riguarda l’istruzione, per la quale il sindaco Fallani ha delegato Ivana Palomba, che non ci risulta sia stata sfiduciata. Il sindaco spieghi a quale titolo l’assessore Sereni ha incontrato i rappresentanti di classe della Gabbrielli invece di Palomba. A mio avviso, in piena campagna elettorale, quella di Sereni è una scorrettezza che nega pari opportunità agli altri candidati. Un tema che invece dovrebbe esserle caro, visto che su quella materia ha una delega reale". "Nei giorni scorsi – ha detto Sereni - ho incontrato alcuni rappresentanti della Gabbrielli. Ho chiarito subito che potevo parlare solo in termini di candidata e che ogni risposta poteva venire solo dagli assessori delegati. Mi hanno voluto incontrare proprio nelle vesti di candidata sindaca per conoscermi e avere un confronto sui temi della scuola".