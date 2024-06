Funaro tra scudo verde e tramvia: "Malamovida? Diamo spazi ai giovani"

Nessun dubbio su scudo verde e tramvia, attenzione per Sollicciano e l’introduzione del garante degli animali. Sono le idee della candidata sindaca del centrosinistra a Firenze Sara Funaro.

I temi dello scudo verde e delle zone 30 sono attuali in città, perché è giusto o sbagliato puntarci?

"La politica delle ‘zone 30’ a Firenze va portata avanti guardando zona per zona dove è necessario intervenire ma non in tutta la città. Se vincerò mi doterò di un consulente per la gestione e il coordinamento dei cantieri e la gestione del traffico".

Problema cantieri: in città ne sono aperti 80. E un fiorentino passa 155 ore all’anno in auto. Come intervenire?

"Con il completamento delle linee della tramvia arriveremo ad avere 65mila auto in meno ogni giorno: questo avrà un impatto sul traffico importante, per cui bisogna andare avanti senza se e senza ma sulle linee della tramvia. Mi doterò di un consulente per la gestione e il coordinamento dei cantieri e per la gestione del traffico. Sui bus turistici farò in modo che rimangano all’ingresso della città e non possano attraversarla".

Tema aeroporto: pista parallela sì ma andrà anche approvata la variante in Consiglio?

"Sono sempre stata favorevole alla pista parallela dell’aeroporto. Ci sono tanti cittadini che a cui ogni giorno passano aerei sulla testa. Ma sono convinta che lo scalo di Peretola abbia una funzione anche per l’artigianato e del manifatturiero. Sarei ben felice da sindaca di inaugurare la nuova pista".

In città ci sono sempre più contenitori vuoti: da San Giovanni Di Dio alla Villa di Rusciano, dalle caserma Perotti alla Ferrucci allo stadio Franchi. Come riconvertire questi spazi?

"Per lo stadio il Comune ha già trovato risorse importanti: il Franchi deve essere rimodernizzato. Dobbiamo avere un impianto in cui i tifosi non devono bagnarsi se piove. Abbiamo poi contenitori in cui il percorso è già iniziato, tipo la caserma dei Lupi di Toscana. Altri immobili, come Santa Maria Novellae e Sant’Agnese, che è di Montedomini, li destineremo a social housing".

Tema sicurezza: alle Cascine sarebbe possibile inserire un presidio fisso di polizia municipale?

"C’è la necessità di avere unità ad alto impatto visivo sul territorio ma bisogna lavorare per presidi culturali e sociali, che sono un deterrente importante. Presidio fisso alle Cascine sì, insieme ad attività culturali".

Cosa farete per rendere il carcere di Sollicciano un luogo di civiltà?

"Ho chiesto conto a Roma anche quando c’erano governi della mia parte politica. Le condizioni di Sollicciano non sono accettabili, andrebbe rifatto completamente. Ci sono persone con problemi di salute mentale all’interno. Abbiamo investito con il Comune ma le condizioni di quel carcere non aiutano a risolvere i problemi".

Malamovida: lei vivrebbe in piazza Santo o a Borgo Pinti?

"Io abito vicino alla chiesa di Sant’Ambrogio. Penso che il tema del divertimento dei ragazzi sia fondamentale e si debba conciliare col diritto al riposo dei residenti. Nella nostra città i ragazzi hanno bisogno di spazi che devono essere recuperati".

Migliaia di fiorentini non sono in grado di garantirsi una casa anche a causa di stipendi bassi e affitti alti: cosa fare?

"Abbiamo tanti appartamenti dedicati agli affitti turistici brevi, motivo per cui il Comune ha messo in campo una serie di misure. Sicuramente il tema della regolamentazione degli affitti brevi è quello di cui mi occuperò".

Firenze è uno dei comuni con più iscritti all’anagrafe canina ma gli spazi per gli animali sono inadeguati: ha pensato a cosa fare?

"In città abbiamo 52 aree cani. Se sarò sindaca continuerò nella realizzazione. Nel programma abbiamo inserito il garante degli animali. Lavoreremo con veterinari e varie realtà per abbattere i costi di cura degli animali, per quella che può essere chiamata la clinica sociale capace di aiutare le famiglie in difficoltà economiche".

Schmidt ha querelato Giorgio per diffamazione: cosa pensa?

"Giorgio ha detto le stesse cose che ho detto io, per questo rilancio l’hashtag #querelacitutti".