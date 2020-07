Borgo San Lorenzo (Firenze), 25 luglio 2020 - Fuga di gas a Panicaglia, frazione di Borgo San Lorenzo. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Borgo San Lorenzo.

Durante alcuni lavori è stata tranciata accidentalmente una tubazione di gas in media pressione e in via precauzionale sono state fatte evacuare sei famiglie in attesa del personale di Toscana Energia.

Al momento i tecnici stanno effettuando la riparazione e la squadra dei vigili del fuoco è rimasta sul posto per dare assistenza.