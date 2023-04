Fra skateboard e lavori di atelier La Factory è aperta

FIRENZE

In occasione della mostra a Palazzo Strozzi ‘Reaching for the Stars. Da Maurizio Cattelan a Lynette Yiadom-Boakye’, Manifattura Tabacchi inaugura, nei nuovi spazi della Factory Katja Novitskova una speciale esposizione in collaborazione con la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo. Si tratterà di una serata dedicata all’arte con una serie di iniziative collaterali che invitano a visitare gli spazi di lavoro, atelier e negozi, che compongono la vivace community della Factory fra performance musicali, attività per bambini, un tour del giardino pensile Officina Botanica, uno skateboard show e proposte gastronomiche. Si tratterà anche dell’occasione per scoprire e conoscere il nuovo polo creativo di Firenze, dove arte, cultura, design, moda, food, formazione e sostenibilità danno vita ad un quartiere innovativo che guarda al futuro. Dopo il via alle 18 seguiranno altri appuntamenti collaterali.

Dalle 18.30 alle 19.30 si terrà il tour guidato di Officina Botanica insieme ai progettisti dello Studio Antonio Perazzi . Alle 18.30 nella Skate Plaza via allo Skateboard Show & Best Trick Contest a cura di Fortezza Crew. Mentre dalle 20.30 alle 22 toccherà alla Performance musicale di Luwei. Sempre alla stessa ora fino a mezzanotte si esibirà l’artista internazionale Kode9 (foto), DJ e produttore, pioniere della musica dubstep e fondatore della leggendaria etichetta Hyperdub. L’ingresso a tutti gli eventi è libero.