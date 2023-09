Fontanello dell’Audace Legnaia: "Che fine ha fatto la fioriera circondata dalle panchine?"

"Che fine ha fatto la fioriera contornata da panchine davanti al fontanello a fianco dell’Audace Legnaia?" si chiedono i residenti del rione. Qui al centro della piazzetta con il fontanello inaugurata nel 2014 dal sindaco Renzi come uno dei cento luoghi riqualificati – dal 2019 intitolata al martire del regime fascista Mario Pucci, ucciso nel ’38 a vent’anni e poi gettato in Arno – c’era la bella fioriera circolare. Dal 2021 però è stata tolta dal Comune per un restauro che sarebbe dovuto essere veloce, ma ormai da due anni chi attende il proprio turno con le bottiglie in mano per prendere l’acqua, deve aspettare in piedi. Un bel disagio soprattutto per gli anziani. "Oltretutto facevano comodo per chi, oltre alle bottiglie, aveva anche la spesa – fa notare Giuseppina, con il suo carrellino – servivano anche da punto di appoggio per riorganizzare il peso, ora tocca a chinarsi in terra".