Florence dance festival Virgilio Sieni per iniziare

Si alza il sipario del Florence Dance Festival 2023 con "Danzando in Chiostro Maggiore". Il festival nasce con il duplice scopo di promuovere l’arte della danza e contribuire al rilancio, alla riscoperta, e talvolta alla rinascita di alcuni pregevoli luoghi pubblici. In trent’anni di attività, il festival, ha proposto spettacoli di altissimo valore artistico culturale con il coinvolgimento di artisti e compagnie di fama mondiale e anche questa edizione numero 34 non è da meno. L’inaugurazione, domani alle 21,30, al Chiostro Grande di Santa Maria Novella, è con il pluripremiato Virgilio Sieni, danzatore e coreografo, artista attivo in ambito internazionale per le massime istituzioni teatrali, musicali, fondazioni d’arte e musei. Lo spettacolo s’intitola "Chiasmo Verde Ballo 1397" e vede la musica originale, eseguita dal vivo dall’autore Daniele Roccato (contrabbasso). Il tema del monocromo e del cosiddetto "verdeterra" sono le tecniche usate da Paolo Uccello per dipingere nel Chiostro Verde di Santa Maria Novella il Diluvio e recessione delle acque e il Sacrificio ed Ebrezza di Noè (1436-1440). Ecco perché la danza si svolge nel Chiostro sotto il colonnato: per rivivere il gioco prospettico di un corpo dislocato in vari punti di fuga. La coreografia, di e con Sieni, è immaginata per un luogo che, come un cammino, si percorre nella sua lunghezza e nei suoi bordi di sparizione, per proiezioni, avvistamenti e scorci.

In occasione dell’inaugurazione della kermesse, il Florence Dance Festival e il Comune di Firenze, consegneranno a Sieni il dodicesimo Premio Mercurio Volante, all’insegna dell’arte e della cultura della danza. In apertura della serata, anche l’opera dell’artista Mario Mariotti, "Still Life", performance allegorica - contro ogni guerra - allestita nel Chiostro Verde della Basilica di Santa Maria Novella.

B.B.