Firme d'oro a Firenze, 12 Fiorini d'oro per le eccellenze della città

Naturale anteprima alla festa di San Giovanni è la cerimonia di consegna dei Fiorini d’oro alle personalità e alle associazioni meritevoli di un riconoscimento per la loro attività. I premiati, ieri nel tardo pomeriggio nel chiostro grande di Santa Maria Novella sono stati Anna Marchi Mazzini, presidente del Comitato toscano Airc; i rappresentanti del Circolo del tennis di Firenze, che compie 125 anni ininterrotti di attività nella sede storica del parco delle Cascine; l’Istituto degli Innocenti, da sempre al fianco dei bambini; Gabriele Ametrano, ideatore del Festival culturale “La Città dei lettori“; Ugo Chiti, regista e sceneggiatore; la Compagnia del Paiolo, confraternita di artisti che al motto "l’arte si fa a cena" ha attraversato i secoli per giungere con il suo spirito liberale e conviviale fino ai giorni nostri; i Bandierai degli Uffizi nel cinquantesimo anniversario della Fondazione; l’imprenditrice Angela Caputi; l’associazione Venti Lucenti (fondata nel 1993), specializzata in progetti di formazione e promozione della musica lirica; Maria Luisa Brandi, presidente fondazione Firmo, in prima fila nel campo della prevenzione e della cura delle malattie dello scheletro; Scarpelli Mosaici (che nel 2022 hanno compiuto 50 anni di attività); l’Aeronautica militare, nel centenario della fondazione, legata alla città attraverso l’Istituto di scienze militari aeronautiche e la Scuola militare aeronautica Giulio Douhet.

"Questi 12 Fiorini – afferma il sindaco Dario Nardella - sono un inno alla solidarietà, all’operosità, alla cultura, all’imprenditoria, alla tradizione di Firenze. Come ogni anno, rappresentano eccellenze della città in tutti i campi e che ci rendono sempre orgogliosi".