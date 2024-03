Firenzuola, Allkurti mette d’accordo Pd e Italia Viva. Il candidato: "Puntiamo al bene comune del paese"

La partita può iniziare. Subito dopo la candidatura del sindaco Buti, alla testa di una civica di centrodestra, ecco la presentazione del candidato di "Bene Comune", lista civica che fa riferimento al centrosinistra, e che propone il giovane Filippo Giordano Allkurti, attuale consigliere di minoranza. Cinema gremito, esponenti del Pd e di Italia Viva in prima fila, compreso il consigliere regionale Benucci. "L’emozione era tanta, e c’è stato un bel clima e grande partecipazione" dice Allkurti.

"Credo – spiega il candidato - che Firenzuola abbia bisogno soprattutto di entusiasmo ed energia. Non ne faccio una questione d’età, qui da noi è la nostra generazione che sta esprimendo questa voglia di puntare sulle nuove opportunità per il nostro paese. L’esperienza di questi cinque anni da consigliere mi ha consentito di approfondire molti aspetti del nostro comune, dandomi la giusta forza per candidarmi sindaco". Allkurti continua: "Siamo una lista civica che mette insieme esperienze storie ed età diverse. Tutti con un comune denominatore: essere persone già impegnate nella vita della comunità, e alle quali ora è richiesto di trasferire il loro impegno all’interno dell’amministrazione". Quanto alla collocazione politica Allkurti allarga il recinto: "Pd e Italia Viva sono dalla nostra parte. Ma la costruzione della lista e della candidatura è stato un processo a sé stante. Non escludo di avere in lista persone con altri orientamenti politici, è un discrimine che non mi interessa".

Paolo Guidotti